Посол про ефект пропаганди: У Киргизстані є люди, які вірять, що в Україні затримують за російську мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Увага до України у киргизьких ЗМІ мінімальна

Посол України в Киргизстані Микола Дорошенко в інтерв'ю «Главкому»

«Це болюче питання. Співпраця між Україною та Киргизстаном у туристичній галузі перебуває на дуже низькому рівні. По-перше, відсутній взаємний попит на туристичні напрямки. Він і виникнути не може без прямого авіасполучення. Та й низька мобільність до таких подорожей як українців, так і киргизів не сприяє пожвавленню. Якщо до цього додати діяльність у Киргизстані російських інформагентств і телеканалів, які змальовують Україну як терористичну, фашистську державу, то результат відповідний. У 2015 році я організовував бізнес-форум у Києві для киргизьких бізнесменів. Тоді згоду на участь дали понад 30 бізнесменів. Але коли вже час дійшов до справи, то приїхала лише половина з них. Були різні пояснення. Ніхто не казав, що боїться, але інформаційна війна і російські канали, які розповідають, що в Україні вбивають за російську мову, явно не посприяли. До мене підходив дорослий чоловік, у якого родичі у Львові, і абсолютно серйозно запитував, чи не заарештують його за російську мову, якщо він поїде до Львова. Довелося пояснювати людині, що це велика дурниця», - розповів Дорошенко.



Він зазначив, що попри негативи є й позитив – це безвізовий режим між Україною і Киргизстаном.

«Так, це поки що ситуацію не рятує, але це важливо. Не допомагають і туристичні оператори в Киргизстані. Якщо проїдетеся вулицями міст, то всюди бачитимете пропозиції туристичних маршрутів до ОАЕ, Туреччини, Китаю, країн Європейського союзу, але не України. У Киргизстані є чудовий лижний курорт у місті Каракол. Дехто з українців приїздить сюди. Є гарні пішохідні маршрути у горах. Їдуть сюди швейцарці, німці, корейці. Щодо авіасполучення я звертався до Міністерства інфраструктури з цього приводу, до наших перевізників, до МАУ. В цій авіакомпанії відповіли, що маршрут заморожено, але вони не відкидають ідею відновлення. Обговорювалась можливість відкриття нового маршруту компанією «Atlas Jet Україна», але наразі її практичних кроків немає. Все впирається в наповненість літака, яка, за підрахунками авіакомпаній, буде недостатньою… Ми провели переговори з представниками Киргизстану, запропонували обговорити можливість надання знижки міжнародним аеропортом «Манас» для рейсів в Україну. І вони погодилися дати знижку на обслуговування літаків на 10–40% на термін до одного року. А це вже щось. Справа за авіакомпаніями», - зазначив посол.

За цого словами, пропаганда РФ таки дієва у Киргизстані.

«Тут працюють російські телеканали. Тому самі можете зробити висновки, якою є пропаганда. До честі місцевих ЗМІ, вони інформацію російських медіа не поширюють. Тут є велика російська громада, близько 12%, які споживають російський інформаційний продукт. Тим часом наше посольство, мабуть, є чи не єдиним джерелом інформації про Україну, ми поширюємо наші прес-релізи, проводимо зустрічі з журналістами, час від часу мене запрошують на місцеві радіо і телеканали. Також зустрічаюся зі студентами, читаю лекції. Це теж впливає на формування думки про Україну. Увага до України у киргизьких ЗМІ мінімальна. Я вдячний, що вони не пишуть поганого. Пам’ятаю, коли з’явилася інформація, що Україна отримає безвізовий режим із Європейським союзом, це стало топовою темою багатьох видань. Думаю, напишуть про це і тоді, коли ми нарешті отримаємо безвіз. Киргизькі ЗМІ більш орієнтовані на внутрішні проблеми, місце Киргизстану у світі, тим паче зараз, у рік президентських виборів, які відбудуться восени 2017 року», - заявив Дорошенко.