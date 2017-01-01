Киргизстан відправив у Москву «чорні ящики» з місця аварії Boeing

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Бортові самописці відправлені на експертизу до Росії

«Чорні ящики», знайдені на місці аварії турецького вантажного Boeing 747 під Бішкеком, відправлені на експертизу в Москву, передає РІА «Новости».

Про таке заявив представник прес-служби МНС республіки Киргизія.

«Так, «чорні ящики» літака відправлені на експертизу в Москву», — підтвердив співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося про виявлення бортового самописця. Він перебуває в задовільному стані.

Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту «Манас» у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 38 загиблих. Упізнано 15 тіл, з яких п’ятеро – діти.