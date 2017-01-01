Посол Туреччини закликав українців активніше дискутувати на тему деокупації Криму

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

«В Україні мають бути внутрішні дебати, внутрішні дослідження»

Тема деокупації тимчасово окупованих територій має активніше обговорюватися всередині України. На цьому наголосив посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель під час міжнародного форуму «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу», повідомляє Укрінформ.

«В Україні мають бути внутрішні дебати, внутрішні дослідження», - сказав дипломат. За його словами, Україні потрібен «принциповий план - і не тільки щодо Криму, а й щодо інших складових конфлікту, щодо Донбасу також».

Дипломат зауважив, що це може бути корисним для того, аби знайти рішення, «бо інакше можуть виникнути зловживання цим вакуумом».

25-26 лютого в Києві відбувається міжнародний форум «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу». 26 лютого в Україні відзначатиметься День спротиву окупації Криму Росією.

Як відомо, Туреччина не визнавала і не визнає анексію Криму.

Як повідомлялося раніше, Українці зможуть їздити до Туреччини навіть без закордонних паспортів