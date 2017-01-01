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    Потужність трансляцій на Крим збільшать без побудови нових веж

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    Телекомунікаційна вежа
    Телекомунікаційна вежа

    Нацрада вирішила значно збільшити висоту діючої Чаплинської вежі

    Для розширення площі покриття українським мовленням території анексованого Росією Криму вирішено не будувати на Херсонщині нові телекомунікаційні вежі, а значно збільшити висоту діючої Чаплинської. Про це поінформував член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський під час наради у Херсонській облдержадміністрації.

    «Планували побудувати нову вежу на Каланчаку. Також планували біля Армянська, з нашої сторони, будувати 150-метрову вежу. За нашими підрахунками, на сьогодні поки що з тим частотним ресурсом, який є, а він є надобмежений, найефективніше - це підняти Чаплинську вежу з 92 метрів до 130. І на сьогодні концерн РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення - ред.) ці роботи проводить», - розповів Костинський.

    Він зазначив, що, за планами Нацради, усі роботи на Чаплинській вежі мають бути завершені на початку 2018 року.

    «Таким чином, одна вежа на півдні вже є (Чонгарська - ред.), і Чаплинська також буде поширювати сигнал більш ефективно», - заявив член Нацради.

    Як повідомлялось, у 2017 році на Херсонщині планувалося розпочати у Каланчацькому районі будівництво другої телекомунікаційної вежі (після збудованої у січні 2017 року в Генічеському районі Чонгарської), яка б транслювала українські телерадіопрограми на анексований Росією Крим і одночасно перебивала сигнал діючої в Криму Красноперекопської вежі. Що ж до Чаплинської вежі, то її висоту спершу було вирішено збільшити у 2017 році із 92 до 110 метрів.

    Джерело: Укрінформ

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