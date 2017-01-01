Пожежа на одеському ринку: чадним газом отруїлися двоє поліцейських

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Фото: 048.ua Ліквідація пожежі в Одесі

Для забезпечення безпеки і правопорядку під час пожежі на ринку було задіяно 10 патрульних екіпажів

Під час пожежі на ринку «Північний» в Одесі постраждали двоє патрульних поліцейських.

Як повідомили «Уніан» у прес-службі патрульної поліції міста, двох співробітників патрульної поліції доставлено до лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом».

У прес-службі не змогли уточнити наявність чи кількість постраждалих відвідувачів та людей, що працюють на ринку.

У поліції додали, що для забезпечення безпеки і правопорядку, а також надання допомоги співробітникам ДСНС при пожежі на ринку було задіяно 10 патрульних екіпажів і три посилені екіпажі автопатрулів.

«Проводилося відведення транспортних засобів, припинялися спроби мародерства, а також надавали допомогу в евакуації людей», - повідомили правоохоронці.

Як повідомляв «Главком», пожежа в Одесі на ринку «Північний» сталася в суботу близько 18:30. Гасіння пожежі ускладнювалося наявністю поблизу балонів з газом.

Рятувальникам Державної служби з питань надзвичайних ситуацій знадобилося півтори години для ліквідації пожежі площею приблизно 700 м2.