Правозахисниця розповіла, в яких умовах перебувають кримські в’язні

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Гульсум Алієва

Клопи, таргани скрізь, навіть у їжі, яку приносять. Майже ніякого медобслуговування, - Гульсум Алієва

У сімферопольському СІЗО створені нелюдські умови для перебування кримських політв'язнів. Про це розповіла координатор об'єднання «Кримська солідарність» Гульсум Алієва, повідомляють Крим. Реалії.

«Справи у кримських політв'язнів без змін. Як і раніше, перебувають у СІЗО, умови їхнього утримання там нелюдські. Клопи, таргани скрізь, навіть у їжі, яку приносять. Майже ніякого медобслуговування. Хворі зуби не лікують, а одразу видаляють. Грип, застуда, висока температура – все лікують парацетамолом», – розповідає Гульсум Алієва.

За інформацією правозахисниці, найбільше турбує те, що політв'язнів відправляють до психлікарні на примусову психіатричну експертизу.

«Що там із ними відбувається? Чи застосовуються до них якісь насильницькі дії? Вводяться якісь психотропи або ще щось? Ні до СІЗО, ні до психушки рідних не пускають. На наші листи з проханнями про побачення пишуть відписки, а на ті ж прохання від самих політв'язнів їм кажуть: не хочете співпрацювати зі слідством, не буде й побачень. Говорити про якісь права й закони сенсу немає, всі права в тих, хто на стороні держави, а закони для них не писані», – каже правозахисниця.

9 квітня 2016 року в Севастополі Кримська контактна група з прав людини вперше організувала зустріч усіх сімей мусульман, заарештованих російськими правоохоронцями в Криму. Були тут і адвокати обвинувачених. Пізніше об'єднання «Кримська солідарність» стало відкритим не тільки для родичів обвинувачених російськими правоохоронцями в приналежності до організації «Хізб ут-Тахрір», а й для сімей інших політв'язнів Криму, а також викрадених і зниклих мусульман.

Нагадаємо, кримським в’язням загрожує позбавлення волі до 20 років.