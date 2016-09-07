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    Правозахисники готують список причетних до політичного переслідування кримчан

    • Сьогодні, 15:40
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    Ольга Скрипник
    Ольга Скрипник

    До «списоку Сенцова–Чийгоза» увійшли як громадяни РФ, так і українці

    Керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в ефірі Першого національного каналу України розповіла про список осіб, причетних до тортур, до незаконного позбавлення волі та політичного кримінального переслідування жителів окупованого Криму.

    «Ми дали поки що йому таку назву – «список Сенцова–Чийгоза», оскільки це якраз показує переслідування українців і кримських татар. Ми ведемо цей список саме через політичні переслідування. Це як громадяни України, так і громадяни РФ, причетні до тортур, до незаконного позбавлення волі щонайменше 40 осіб – жертв політичного переслідування. Це співробітники ФСБ, деякі з них – колишні співробітники СБУ», – зазначила Скрипник.

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    За словами правозахисниці, у списку є окремий перелік, який стосується громадян України. «Необхідно, щоб саме Україна відкрила по кожному з них відповідні кримінальні провадження за порушення українського законодавства. А якщо це іноземні громадяни, в першу чергу Російської Федерації, то Україна повинна вимагати щодо них санкцій», – додала Скрипник.

    Проте, за словами керівника Кримської правозахисної групи, поки що міністерство закордонних справ не реагує на заклики правозахисників. «Ми чекаємо початку лютого і сподіваємося, що така зустріч відбудеться, де ми передамо ці списки», – зазначила правозахисниця.

    Як зазначила Ольга Скрипник, також існує ще один список – це перелік «душителів свободи», тих, хто переслідує журналістів у Криму.

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