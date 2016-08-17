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    Правозахисники заявили, що усіх затриманих у центрі Москви відпустили

    • Сьогодні, 00:21
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    На всіх затриманих активістів склали протоколи за статтею «порушення встановленого порядку проведення акцій»

    Усіх затриманих у центрі Москви під час так званих «прогулянок опозиції» та одиночних пікетів поліція відпустила.

    Про це повідомляє правозахисна організація «ОВД Инфо».

    Так, за даними правозахисників, з відділу «Тверський» відпустили всіх затриманих. Активістам Ільдару Дадіну, Сергію Ожічу, Юлії Успенській слідчі вручили повістки до Слідчого комітету Росії: вони повинні з'явитися туди для допиту 4 квітня. На них склали протоколи за статтею «порушення встановленого порядку проведення акцій», інших відпустили без протоколів.

    Всього у «Тверський» були доставлені семеро активістів, затриманих на одиночних пікетах. У відділенні їх допитували працівники Слідчого Комітету у нещодавно порушеній кримінальній справі про заклики до масових заворушень.

    З відділів «Пресненський» і «Лужники» також відпустили всіх затриманих. На всіх склали протоколи за статтею «порушення встановленого порядку проведення акцій», на деяких активістів, за припущенням правозахисників, склали протокол за статтею «непокора законному розпорядженню співробітника поліції».

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