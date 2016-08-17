Правозахисники заявили, що усіх затриманих у центрі Москви відпустили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На всіх затриманих активістів склали протоколи за статтею «порушення встановленого порядку проведення акцій»

Усіх затриманих у центрі Москви під час так званих «прогулянок опозиції» та одиночних пікетів поліція відпустила.

Про це повідомляє правозахисна організація «ОВД Инфо».

Так, за даними правозахисників, з відділу «Тверський» відпустили всіх затриманих. Активістам Ільдару Дадіну, Сергію Ожічу, Юлії Успенській слідчі вручили повістки до Слідчого комітету Росії: вони повинні з'явитися туди для допиту 4 квітня. На них склали протоколи за статтею «порушення встановленого порядку проведення акцій», інших відпустили без протоколів.

Всього у «Тверський» були доставлені семеро активістів, затриманих на одиночних пікетах. У відділенні їх допитували працівники Слідчого Комітету у нещодавно порушеній кримінальній справі про заклики до масових заворушень.

З відділів «Пресненський» і «Лужники» також відпустили всіх затриманих. На всіх склали протоколи за статтею «порушення встановленого порядку проведення акцій», на деяких активістів, за припущенням правозахисників, склали протокол за статтею «непокора законному розпорядженню співробітника поліції».