Прем'єр Британії назвала нічні події в Лондоні «можливим актом тероризму»

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму».

Про це повідомляє ВВС.

«Розслідування йде швидко», - сказала Мей.

Вона висловила «величезну подяку» поліції і екстреними службами, які працюють на місцях подій.

«Наші думки з тими, хто виявився в центрі цих жахливих подій», - зазначила Мей.

Британська поліція наразі офіційно підтвердила інформацію про одного загиблого. Правоохоронці розшукують трьох підозрюваних у зв'язку з інцидентом на Лондонському мосту.

Як повідомляв «Главком», в ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. ЗМІ повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.

Після цього чергова надзвичайна подія сталася біля ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем.В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

