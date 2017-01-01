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    Прем'єр Британії назвала нічні події в Лондоні «можливим актом тероризму»

    • Сьогодні, 03:12
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    Поліція оточила Лондонський міст
    Поліція оточила Лондонський міст

    «Розслідування йде швидко», - сказала Тереза Мей

    Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму».

    Про це повідомляє ВВС.

    «Розслідування йде швидко», - сказала Мей.

    Вона висловила «величезну подяку» поліції і екстреними службами, які працюють на місцях подій.

    «Наші думки з тими, хто виявився в центрі цих жахливих подій», - зазначила Мей.

    Британська поліція наразі офіційно підтвердила інформацію про одного загиблого. Правоохоронці розшукують трьох підозрюваних у зв'язку з інцидентом на Лондонському мосту.

    Як повідомляв «Главком», в ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. ЗМІ повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.

    Після цього чергова надзвичайна подія сталася біля ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем.В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

    Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але подробиць поки що немає.

    «Відбулися три окремі інциденти, є постраждалі. Терористична активність не виключається. Інцидент розслідується», - цитує високопоставлене джерело в Скотланд-Ярді Reuters.

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