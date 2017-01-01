Прем'єр Британії назвала нічні події в Лондоні «можливим актом тероризму»
- Сьогодні, 03:12
-
Розсилка
«Розслідування йде швидко», - сказала Тереза Мей
Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму».
Про це повідомляє ВВС.
«Розслідування йде швидко», - сказала Мей.
Вона висловила «величезну подяку» поліції і екстреними службами, які працюють на місцях подій.
«Наші думки з тими, хто виявився в центрі цих жахливих подій», - зазначила Мей.
Британська поліція наразі офіційно підтвердила інформацію про одного загиблого. Правоохоронці розшукують трьох підозрюваних у зв'язку з інцидентом на Лондонському мосту.
Як повідомляв «Главком», в ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. ЗМІ повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.
Після цього чергова надзвичайна подія сталася біля ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем.В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.
This is so scary. Please stay safe #LondonBridge pic.twitter.com/gzjx7QasNm— Katie (@RedditRoastMe) 3 июня 2017 г.
Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але подробиць поки що немає.
«Відбулися три окремі інциденти, є постраждалі. Терористична активність не виключається. Інцидент розслідується», - цитує високопоставлене джерело в Скотланд-Ярді Reuters.