Правнуки письменника Олександра Олеся погодились на перепоховання його решток в Україні

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Посольство України в Канаді розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся

Правнуки письменника Олександра Олеся, яких розшукали в Канаді, погодились на перепоховання його решток в Україні.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко в мережі twitter.

«Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні. Нехай йому пухом буде наша земля», - написав Шевченко.

Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.

Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України виділить всі необхідні кошти для перевезення останків письменника Олександра Олеся до Києва. Крім того, при Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Як повідомили в Українському інституті національної пам’яті, за межами України знаходиться понад 250 тисяч могил видатних українців, чимало з них - під загрозою.



