Прем’єр Канади зустрівся з представниками Конгресу українців

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Президент Конгресу українців Канади подарував прем’єру три писанки, виконані українсько-канадським митцем

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся із президентом Конгресу українців Канади Павлом Гродом. Зустріч пройшла у приміщенні федерального парламенту в Оттаві.

«Я подякував прем'єр-міністру за міцну позицію його уряду на підтримку України та відданість Канади забезпеченню миру та безпеки у східній Європі. У той час, як Україна захищає себе від російської агресії, продовження операції UNIFIER та підписання Домовленостей про оборонне співробітництво є важливими конкретними кроками, спрямованими на посилення оборонних та безпекових можливостей України», - сказав Грод.

Також під час зустрічі йшлося про продовження підтримки демократичного та економічного розвитку України і лідерську позицію Канади у відстоюванні проукраїнської позиції у НАТО та G7.

Павло Грод подарував прем'єр-міністру три писанки, виконані українсько-канадським митцем та розфарбовки у формі писанок для дітей глави канадського уряду.

Разом із Гродом, на зустрічі із Джастіном Трюдо був присутнім також виконавчий директор Конгресу українців Канади Ігор Михальчишин.

Нагадаємо, 3 квітня у Оттаві було підписано «Домовленості про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та ЗС Канади», які дозволять активізувати двосторонню співпрацю між державами по багатьох напрямках.

У вівторок також стало відомо, що Канада виділить на розмінування Донбасу ще 350 тисяч доларів.

Джерело: Укрінформ