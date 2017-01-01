Прем’єр Польщі потрапила в ДТП

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Беата Шидло

Наразі Беата Шидло перебуває в лікарні

Урядовий кортеж автомобілів, в одному з яких перебувала прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло, потрапив в ДТП. Про це заявив прес-секретар польського уряду Рафал Бохенек, повідомляє «Радіо Польща».

Видання зазначає, що Беата Шидло не отримала серйозних травм, але була доставлена в лікарню. Подія трапилася недалеко від Освенцима.

За словами прес-секретаря воєводського управління поліції в Кракові інспектора Себастіана Глен, поранена як мінімум ще одна людина. На місці події працюють співробітники поліції і швидкої допомоги.

«Пані прем'єр Беата Шидло зараз проходить базове обстеження в одній з лікарень Малопольського воєводства», - додав Глен.