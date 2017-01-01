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    Прем’єр Польщі потрапила в ДТП

    • Сьогодні, 21:43
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    Беата Шидло
    Беата Шидло

    Наразі Беата Шидло перебуває в лікарні

    Урядовий кортеж автомобілів, в одному з яких перебувала прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло, потрапив в ДТП. Про це заявив прес-секретар польського уряду Рафал Бохенек, повідомляє «Радіо Польща».

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    Видання зазначає, що Беата Шидло не отримала серйозних травм, але була доставлена в лікарню. Подія трапилася недалеко від Освенцима.

    За словами прес-секретаря воєводського управління поліції в Кракові інспектора Себастіана Глен, поранена як мінімум ще одна людина. На місці події працюють співробітники поліції і швидкої допомоги.

    «Пані прем'єр Беата Шидло зараз проходить базове обстеження в одній з лікарень Малопольського воєводства», - додав Глен.

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