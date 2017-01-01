Яценюк - полякам: Ми не маємо права писати нову книгу протистояння

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Українсько-польське партнерство

Яценюк занепокоєний останніми подіями, які відбуваються у двосторонніх відносинах України та Польщі

Ми не маємо права писати нову книгу протистояння між Україною і Польщею на трагічних подіях минулого. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час П’ятого Київського безпекового форуму для молоді, організованого Фондом «Відкрий Україну» 9 лютого.

«Польща була, є і залишається не просто нашим сусідом, а нашим близьким партнером», - підкреслив Яценюк.

«У мене викликають дуже велике занепокоєння останні події, які відбуваються у наших двосторонніх відносинах. Неприйнятно, коли будь-яка зі сторін намагається отримати політичний рейтинг чи політичні дивіденди на трагічних сторінках нашого минулого», - наголосив Яценюк.

Лідер «Народного фронту» нагадав, що «між Україною і Польщею був започаткований історичний діалог вже більше десятиліття тому»: «Було декілька спільних декларацій, які вкладалися в слова Івана Павла Другого: «прощаємо і просимо прощення».

«Моє послання до наших польських друзів тільки одне: давайте не зраджувати, а слідувати словам Іоанна Павла Другого. Ми ці сторінки перегорнули. Ми не маємо права писати нову книгу протистояння між Україною і Польщею на трагічних подіях минулого. Нам зараз треба думати про наше спільне майбутнє в Європейському Союзі», - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що Україна поважає внутрішню політику Польщі й висловив переконання, що Польща і чинний польський уряд так само поважають Україну та українську історію.