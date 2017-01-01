Превентивний удар: Жириновський закликав випустити ракети, щоб налякати США

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Жириновський висловив обурення обстрілом американськими ракетами сирійської авіабази та закликав стерти з лиця Землі частину території США

Нардеп Державної думи, лідер ЛДПР Володимир Жириновський під час прямого ефіру на телеканалі «Россия 24» закликав владну верхівку РФ атакувати Сполучені Штати.

«Без'ядерною зброєю, надточною вони (США – Ред.) можуть завдати удару. Репетицією буде Північна Корея. Якщо вони по КНДР завдадуть удару, тоді це буде небезпечно, вони слідом за цим можуть по нам вдарити, а потім по Китаю... Я наполягаю на превентивному ударі», - сказав він.

Жириновський висловив обурення обстрілом американськими ракетами сирійської авіабази та закликав стерти з лиця Землі одну з острівних держав.

«Ми ж бачимо, який там президент: захотів - і долбанул по Сирії. Просто так. Підвів всю армаду до КНДР... Це ми повинні зробити. Вдарити по невеликій острівній державі у Північному морі. Всім сказати: подивіться. А що робити? Я наполягаю на превентивному ударі», - зазначив він.