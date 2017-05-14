Президент Microsoft відреагував на атаку «вірусу-здирника»

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Новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах

Президент Microsoft взаявив, що уряди постраждалих від атаки країн повинні підрахувати завдані населенню збитки

Президент і головний юрисконсульт Microsoft Бред Сміт висловив думку, що вчинений у минулу п'ятницю глобальна кібератака повинна послужити «тривожним сигналом" для всього світу.

Про це він написав у своєму блозі.

На думку Сміта, що з цієї кібератаки потрібно винести уроки, щоб уникнути подібного в майбутньому.

Президент Microsoft вважає, що всі країни повинні сформувати інший підхід і застосовувати в кіберпросторі такі ж суворі правила, як і до зброї у фізичному світі".

Крім того, він заявив, що уряди постраждалих від атаки країн повинні підрахувати завдані населенню збитків.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».

Пізніше спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус.

За даними спеціалістів, атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

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