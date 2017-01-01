Президент обіцяє протидіяти всім, хто насаджує безлад і анархію

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Росія для компенсації воєнних невдач домагається дестабілізації всередині України, впевнений Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що буде протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію. Про це глава держави сказав під час звернення з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років у п'ятницю.

«Попереджаю тих, хто виходить за рамки названих принципів закону та здорового глузду, що я протидіятиму всім, хто намагається на догоду Росії насаджувати в Україні безлад та анархію», – наголосив президент.

Порошенко зауважив, що протидіятиме і переконанням, словом, і силою правоохоронних органів.

«Я ще раз закликаю всі партії, які представлені у Верховній Раді, а також позапарламентські у жорсткій внутріполітичній боротьбі, властивій будь-якій демократії, зважувати на ті надзвичайно складні зовнішні обставини, в яких ми будуємо європейську Україну», – сказав він.

Президент також заявив, що РФ для компенсації воєнних невдач домагається дестабілізації всередині України.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що дострокових виборів у Раду не буде.