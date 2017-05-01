Президент США «мав би за честь» зустрітися з Кім Чен Ином

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Кім Чен Ин та Дональд Трамп

Трамп висловив готовність до зустрічі з лідером Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином «за доречних обставин» з метою обговорення напруження, що склалося в регіоні внаслідок провокацій з боку КНДР.

Про це Трамп розповів в інтерв'ю агентству Bloomberg.

«Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я абсолютно мав би за честь зробити це», - заявив лідер США.

При цьому він додав, що відповідна зустріч може відбутися лише «за правильних обставин», водночас визнавши, що він «хотів би зробити це».

«Главком» раніше повідомляв, що американський президент Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «тямущим хлопцем». За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми