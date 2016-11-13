Президент Uber несподівано подав у відставку

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Джеф Джонс подав у відставку після того, як йому не запропонували посаду головного операційного директора

Президент інтернет-сервісу за викликом таксі Uber Джефф Джонс покинув компанію, не пропрацювавши в ній і шести місяців.

«Ми дякуємо Джеффу за півроку роботи в компанії і бажаємо йому всього найкращого», - йдеться в прес-релізі Uber.

Джерело в компанії сказало ВВС, що відставка Джонса стала повною несподіванкою.

За інформацією ВВС, Джеф Джонс подав у відставку після того, як йому не запропонували посаду головного операційного директора. Це новий пост, який Uber створює в спробі стабілізувати компанію після низки гучних скандалів.

Однак сайт технічних новин Recode повідомляє, що причиною відходу Джонса стали прояви сексизму в Uber, замовчування випадків дискримінації за гендерною ознакою і домагання на робочому місці.

У лютому засновник і глава Uber Тревіс Каланік покинув економічну раду при президентові США Дональду Трампі, після того як на нього обрушився потік критики з боку громадськості та його власних співробітників.

Каланік недавно став героєм скандального відеоролика: на записі він лаявся з одним з водіїв Uber щодо падаючих тарифів на перевезення. Публікація відео змусила Каланіка заявити про те, що йому потрібна допомога з керівництвом компанією, після чого і було оголошено про введення посади головного операційного директора.

«Після того як ми оголосили про намір найняти головного операційного директора, Джефф прийшов до висновку про те, що він не бачить для себе майбутнього в Uber», - написав Тревіс Каланік в листі до співробітників, висловивши жаль з приводу того, що про відставку Джонса «було оголошено через пресу».

Як повідомили ВВС два джерела в керівництві Uber, цілком ймовірно, Каланік і сам покине свій пост після призначення операційного директора.

Передбачається, що ці зміни в Uber повинні підбадьорити інвесторів напередодні довгоочікуваного первинного публічного розміщення акцій компанії.