Причиною обшуку в «Укргазвидобуванні» та Dragon Capital стали «шпигунські» програми - СБУ

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Начальник апарату глави СБУ Олександр Ткачук

Програмне забезпечення, за даними СБУ, дозволяє дистанційно контролювати закриту інформацію

В СБУ підтвердили, що проводили обшуки у компаніях «Укргазвидобування» та Dragon Capital, які є користувачами спеціального програмного продукту, що дозволяє дистанційно контролювати закриту інформацію.

Про це сьогодні на брифінгу сказав начальник апарату глави СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, компанія-розробник цієї програми співпрацює з ФСБ РФ.

Нагадаємо, 26 квітня, Служба безпеки України провела обшук в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital з наміром вилучити комп'ютерну техніку через нібито незаконного використання програмного забезпечення.

За інформацією компанії, програмне забезпечення, офіційно придбане в 2015 році в українській компанії для використання як система контролю робочого часу, в 2016 році було визнано спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації на підставі експертного висновку в рамках кримінального провадження.

Зараз компанія працює в звичайному режимі.

Інвестиційна компанія Dragon Capital (м. Київ) заснована в 2000 році і спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє один з найбільших світових банків Goldman Sachs.

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала є президентом Європейської Бізнес Асоціації в Україні.

26 квітня також пройшли обшуки СБУ в офісі Укргазвидобування». Причиною у компанії назвали можливе незаконне використання програмного забезпечення, придбаного на Prozorro.