Прикордонники затримали поляка, який намагався провезти 40 тисяч євро
- Сьогодні, 01:14
-
Розсилка
Під час огляду автомобіля в салоні авто, в сумці прикордонники виявили 40 тисяч євроУміжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» прикордонники Львівського загону під час перевірки легкового автомобіля марки «Фольцваген» помітили значне хвилювання водія. Після чого ініціювали спільний догляд автомобіля з працівниками митниці.
Про це повідомляє прес-служба прикордонної служби у Львівській області.
Водій, громадянин Республіки Польщі, 1971 року народження, для перетину кордону обрав смугу руху «зелений коридор». Під час огляду автомобіля в салоні авто, в сумці прикордонники виявили 40 тисяч євро.
Наразі гроші вилучені. Подальшу долю порушника буде вирішувати суд.