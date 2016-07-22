Прикордонники затримали поляка, який намагався провезти 40 тисяч євро

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Під час огляду автомобіля в салоні авто, в сумці прикордонники виявили 40 тисяч євро

Уміжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» прикордонники Львівського загону під час перевірки легкового автомобіля марки «Фольцваген» помітили значне хвилювання водія. Після чого ініціювали спільний догляд автомобіля з працівниками митниці.

Про це повідомляє прес-служба прикордонної служби у Львівській області.

Водій, громадянин Республіки Польщі, 1971 року народження, для перетину кордону обрав смугу руху «зелений коридор». Під час огляду автомобіля в салоні авто, в сумці прикордонники виявили 40 тисяч євро.

Наразі гроші вилучені. Подальшу долю порушника буде вирішувати суд.