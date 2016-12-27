Прикордонники зафіксували російських шпигунів, замаскованих під рибалок

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Для розвідки на території України російські спецслужби часом вербують навіть жителів прикордонних районів

Обстановка на українсько-російському кордоні в Чернігівській області залишається складною та напруженою через ведення цілодобової розвідки спецслужбами Росії.

Про це повідомив на прес-конференції заступник начальника Чернігівського прикордонного загону, підполковник Анатолій Харлаш, повідомляє «Укрінформ».

«Обстановка на російській ділянці кордону залишається складною та досить напруженою. Розвідка російськими спецслужбами українського прикордоння ведеться постійно і з застосуванням різноманітних технічних засобів», - сказав він.

За словами Харлаша, росіяни перехоплюють переговори наших прикордонних нарядів, стежать за територією українського прикордоння, швидко реагують на будь-які заходи на українському боці - маскування, роботу спецпризначенців, поширення фейкової інформації тощо, збільшуючи щільність своїх нарядів.

Розвідників, зазначив Харлаш, російська сторона маскує навіть під рибалок.

«На річці Десні постійно, коли наш наряд виходить на лінію кордону, з'являється дідусь, який сідає з вудкою ловити рибу. Він уже зафіксований, навіть я знаю, як він виглядає», - зазначив прикордонник.

Помічник начальника прикордонного загону Олександр Дудко додав, що для розвідки на території України російські спецслужби часом вербують навіть жителів прикордонних районів. Торік, зокрема, СБУ затримала завербованого громадянина України, який збирав інформацію про розташування, укріплення і персонал прикордонних підрозділів Чернігівщини.