Призов офіцерів запасу: жінок призиватимуть нарівні з чоловіками

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Жінки-офіцери

Всі – чоловіки й жінки – будуть призиватися на рівних умовах, заявили в Міністерстві оборони України

Під час призову офіцерів запасу з-поміж випускників військових кафедр українських ВНЗ, який здійснюватиметься за наказом міністра оборони України, громадяни чоловічої та жіночої статей можуть залучатися до служби на рівних умовах. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Артур Артеменко.

«Всі – чоловіки й жінки – будуть призиватися на рівних умовах. Хочу зазначити, що жінки довели свою спроможність виконувати завдання, в тому числі в районах проведення АТО, не гірше за чоловіків. Ми пишаємося такими жінками. Тож жінки також залучатимуться до служби у визначеному порядку», – зауважив він, відповідаючи на запитання журналістів.

За даними Головного управління персоналу ГШ ЗС України, станом на кінець травня 2017 року у Збройних силах України проходить службу понад 23 тисячі військовослужбовців-жінок, у тому числі 3,2 тисячі жінок-офіцерів.

Слід зазначити, що змінами до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 №337 визначено перелік ВОС і штатних посад, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок: стрільців, снайперів, розвідників, кулеметників, гранатометників, механіків-водіїв, інструкторів з тактичної медицини, навідників, зенітників, техніків, командирів відділень, командирів бойових машин та інших спеціальностей.

Як повідомляв «Главком», 30 травня міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про призов на військову службу офіцерів запасу, що набуде чинності після візування Міністерством юстиції.

Офіцери запасу, які вже проходили військову службу, не підпадатимуть під призов згідно з наказом міністра оборони.