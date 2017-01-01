  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Про мінімалку, курс і інші новації. Київський ресторатор звернувся до Порошенка і Гройсмана

    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка
    Ресторатор Микола Тищенко
    Ресторатор Микола Тищенко

    Бізнесмен заявляє, що влада незабаром перетворить українців на злидарів

    Відомий київський ресторатор Микола Тищенко вважає, що підвищення мінімалки й обвал гривні «доб’ють» український малий і середній бізнес.

    Про це він заявив у відеозверненні до української влади.

    «Вони (керівництво країни – ред.) ввели штрафи: 96 тисяч гривень за кожного неврахованого працівника, 320 тисяч гривень за недопуск до перевірки документів, і при цьому кожен із нас, роботодавців, має платити мінімальну зарплату 3200 грн. Але, друзі мої, вони зайшли ще далі… Молодці! Так тримати! Ось є питання, а чому не розстріляти?» - сказав Тищенко.

    Читайте також

    Він додав, що при таких новаціях влада не переймається стримуванням курсу гривні, яка впала вже до 28,5.

    «Скоро ви нас залишите на паперті», - зазначив ресторатор.

    Читайте також
    Петро Порошенко курс валют бізнес гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ