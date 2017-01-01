Про мінімалку, курс і інші новації. Київський ресторатор звернувся до Порошенка і Гройсмана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ресторатор Микола Тищенко

Бізнесмен заявляє, що влада незабаром перетворить українців на злидарів

Відомий київський ресторатор Микола Тищенко вважає, що підвищення мінімалки й обвал гривні «доб’ють» український малий і середній бізнес.

Про це він заявив у відеозверненні до української влади.

«Вони (керівництво країни – ред.) ввели штрафи: 96 тисяч гривень за кожного неврахованого працівника, 320 тисяч гривень за недопуск до перевірки документів, і при цьому кожен із нас, роботодавців, має платити мінімальну зарплату 3200 грн. Але, друзі мої, вони зайшли ще далі… Молодці! Так тримати! Ось є питання, а чому не розстріляти?» - сказав Тищенко.

Він додав, що при таких новаціях влада не переймається стримуванням курсу гривні, яка впала вже до 28,5.

«Скоро ви нас залишите на паперті», - зазначив ресторатор.