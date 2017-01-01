До кінця року гривня може обвалитись до 42 за долар – Скоцик

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За підрахунками економіста, реальний індекс інфляції в минулому році склав не оголошені 12%, а всі 45%, тому долар буде зростатиме

За перші 10 днів нового року гривня знецінилась на 4% по відношенню до долара. Якщо тенденція буде зберігатися, то на кінець року девальвація складе 48%.

Такий прогноз у своєму блозі на порталі ЛБ висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«У держбюджеті курс закладений на рівні 27,2. Хочу наголосити, що його ухвалювали без врахування націоналізації «ПриватБанку». Такий курс абсолютно нереалістичний, і це ми вже бачимо в обмінниках. Якщо нинішня тенденція зростання долара збережеться, то до кінця року гривня може обвалитись до 41-42 грн.», - зазначає Віталій Скоцик.

Він наголошує: влада «жонглює» офіційними економічними показниками, в той час як за її нездатність стабілізувати економічну ситуацію розплачуються пересічні українці.

«Формально середня зарплата виросла за рік на 20%. Але попри те, що українці отримують на руки більше грошей, купити можуть за них менше. Ціни лише на молочну групу товарів виросли щонайменше на 20%. І навіть якщо цінники в магазинах суттєво не змінюються, сам товар значно «худне». Виробники зменшують вагу упаковок, щоб зберегти попит, але ж реально продукція дорожчає», - каже політик.

За підрахунками економіста, реальний індекс інфляції в минулому році склав не оголошені 12%, а всі 45%.

«Лише за останні два місяці минулого року реальна заробітна плата кожного українця зменшилась на 10%. А за рік ми всі стали у 1,5 рази біднішими», - говорить Віталій Скоцик.

За непрофесійність сьогоднішньої влади доведеться розплачуватись іще не одному поколінню українців.

«Вдумайтесь, буквально за два дні НБУ накинув кожному українцю 2,5 тисячі грн. боргу, докапіталізувавши націоналізований «ПриватБанк» на 107 млрд грн. Уже зараз кожен українець, враховуючи пенсіонерів і немовлят, винен кредиторам держави 137 тисяч грн.», - говорить голова Аграрної партії.

Витягнути країну з прірви можна лише зупинивши фіскальний тиск та створивши умови для розвитку реальних секторів економіки, вважає політик.

«Погрози прем’єр-міністра розігнати Службу зайнятості, м’яко кажучи, виглядають дико. Адже він сам причетний до створення умов, коли люди змушені ставати на біржу безробітних. Влада не збирається виконувати навіть тих мінімальних обіцянок, які взяла на себе. Якщо хочемо кращого життя – маємо «прозріти». У владу маємо обирати тих, хто розуміється на економіці. В основі економічної політики має лежати добробут кожного громадянина, а не «паперові» показники зростання ВВП у гривні, коли реально він падає», - резюмує Віталій Скоцик.