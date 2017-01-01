Продюсер Джамали пояснив, чому гонорар співачки на «Євробаченні» складе майже мільйон

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Джамала двічі виступить на «Євробаченні-2017»

Виступи Джамали на міжнародному пісенному конкурсі у Києві обійдуться бюджету країни у 986 тисяч гривень

Продюсер співачки Джамали Ігор Тарнапольський пояснив, чому виступ торішньої переможиці конкурсу обійдеться бюджету країни майже у мільйон гривень. Новина про те, що співачці виплатять близько 1 мільйон гривень за виступ на «Євробаченні-2017» наробила у мережі галасу.

Так, у «Прозорро» були оприлюднені дані про закупівлі ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» послуг української співачки у фінальній частині «Євробачення» на 986 тис. грн.

«Під час «Євробачення-2017» Джамала виконає три номери, до кожного з них буде намальована графіка українськими художниками, до одного з них поставлений танець українським постановником і виконаний вітчизняними танцюристами. Записана неймовірна симфонічна версія українським композитором, котра зіграна приголомшливим оркестром з прекрасними українськими музикантами. До того, ж Джамала буде в сукнях кращих українських дизайнерів. Шкода, що все це є не цікавою новиною, їх імена як завжди будуть озвучені тільки в нашому релізі. «Головне» ви вже знаєте, скільки все це коштувало. Shame on us...», - написав на своїй сторінці у Facebook Тарнопольський.

Зазначимо, що Джамала в рамках «Євробачення -2017» виступить двічі - в Першому півфіналі 9 травня і Гранд-фіналі 13 травня. Під час Першого півфіналу Джамала виконає композицію «Заманили» і представить симфонічну версію пісні 1944, а під час Гранд-фіналу відбудеться світова прем'єра її нового синглу I Believe in U.

Нагадаємо, також у «Прозорро» були оприлюднені дані, скільки коштуватимуть виступи української співачки Руслани та гурту Onuka. Так, виступ Руслани обійдеться бюджету у 394 тис. гривень, а Onuka – 213 тис. гривень.