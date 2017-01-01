Профільний комітет Ради підтримав звільнення Білоуса

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Голова ФМУ подав у відставку 10 квітня

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав проект постанови про звільнення з посади голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні комітету, передає РБК-Україна.

Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.

Він підвів підсумки своєї дворічної роботи, а також роботи своєї команди, якій вдалося втілити «міжнародні стандарти приватизації».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про заяву Ігоря Білоуса, що йому настав час рухатися далі. Він пообіцяв після невеликої перерви продовжити допомагати залучати інвестиції в Україну.

Як повідомляв «Главком», раніше Білоус зазначив, що реформа процесу приватизації в Україні розпочата і повинна бути продовжена новим керівництвом Фонду державного майна.

Голова Фонду держмайна також розповів, чи очолить він Нацбанк.