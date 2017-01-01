Білоус прокоментував свою відставку

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Ігор Білоус, голова Фонду держмайна України

Ігор Білоус: Нашою метою було зробити приватизацію в Україні простою і прозорою

Реформа процесу приватизації в Україні розпочата і повинна бути продовжена новим керівництвом Фонду державного майна. Про це на брифінгу з нагоди власної відставки заявив голова ФДМУ Ігор Білоус, повідомляє прес-служба Фонду.

«Протягом останніх двох років ми впровадили механізми, які будуть інструментально впливати на діяльність Фонду. Ми запустили продаж стратегічних об’єктів з радником, технологія вже відпрацьована. Запустили голландські аукціони, що дає можливість продавати підприємства віком 100-150 років, які не продавались десятиліттями. Успішно запустили торги на 16 електронних біржах, на черзі - масова приватизація через систему ProZorro. Вперше за всю історію ФДМУ надали на веб-порталі всю публічну інформацію про об’єкти, дали доступ до реєстру орендних договорів», - розповів Білоус про результати роботи Фонду під його керівництвом.

Серед найбільших успіхів він назвав кілька рекордів: вперше за 15 років кількість аукціонів збільшилась вдвічі, вперше за 10 років кількість продажу об’єктів зросла втричі, вперше за 25 років поставлено рекорд по учасниках торгів – 16 інвесторів при продажу ГЕС. Також ФДМУ був єдиним, хто в 2016 році залучив в українську банківську систему іноземного інвестора. Як наслідок, банк УБРР не був ліквідований і продовжує працювати, а в Україну прийшов китайський інвестор з активом понад 1 трлн доларів.

Підсумком роботи своєї команди Білоус назвав новий закон про приватизацію, створений разом з МЕРТ, ЄБРР та іншими партнерами і донорами. «Цей закон є революційним і враховує досвід країн Східної Європи, де успішно завершився процес приватизації. Він зробить приватизацію в Україні ефективнішою, прибере корупцію, збільшить кількість учасників. Навіть самий простий інвестор із маленького містечка зможе розібратися, як все працює», - розповів він брифінгу.

За словами голови ФДМУ, метою його команди було зробити приватизацію в Україні простою, доступною, зрозумілою і прозорою. Реформу розпочато, наступники мають її продовжувати. Ігор Білоус подякував своїй команді, працівникам Фонду, всім колегам і партнерам за непросту, але плідну роботу. Також він зазначив важливість співпраці з органами влади, зокрема, народними депутатами і Спеціальною контрольною комісією ВР з питань приватизації, яка нещодавно позитивно оцінила роботу Фонду.

«Як багато хто з бізнесу, я прийшов на державну службу в переламні часи. І як всі свідомі українці робив все для того, щоб збалансувати Україну і зробити її кращою. Вдячний за можливість служити країні в цей непростий час. Але тепер готовий рухатися далі. Після невеличкої паузи повернусь туди, звідки прийшов на державну службу, тобто, в приватний бізнес. Своїм завданням бачу залучати інвестиції в країну, відновлюючи її економіку», - повідомив Білоус журналістам, підкресливши, що ніякої політики в його рішенні залишити посаду немає.

Нагадаємо, 10 квітня Ігор Білоус заявив, що подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України.