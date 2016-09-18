Прокурор Няша похвалилася, як обдурила поліграф

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Наталя Поклонська

Поклонська розказала про свої експерименти з детектором брехні

Депутат Держдуми РФ, екс-«прокурор» окупованого Криму Наталя Поклонська в інтерв’ю російському виданню RT розповіла, що їй вдалося обманути поліграф.

«Моя рідна сестра - поліграфолог. І одного разу я запитала її: «Льон, давай-но на мені випробуємо, як це працює». У мене сестра питала, умовно кажучи: «На даний момент 3 лютого 2016 року. Чи не так?» Я відповідаю: «Так». «Зараз за вікном сонячно, так?» - «Так». Потім вона мені показує результат і каже: «Ти ж обдурила поліграф! Зараз 2017 рік, а не 2016-й». Я просто не звернула уваги на цей момент», - сказала вона.

Поклонська зауважила, що так само і людина, яку досліджуватимуть на поліграфі, зможе його обдурити, вірячи в свою правоту. «Тому результатами поліграфічних досліджень не виявляється 100-процентного довіри, вони не можуть бути підставою для звинувачення людини в скоєнні того чи іншого злочину», - додала вона.

Як повідомлялось, 28 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл ГПУ на здійснення спеціального досудового розслідування проти колишнього «прокурора» окупованого Криму Наталії Поклонської.