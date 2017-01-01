Протести у Венесуелі: загинув лідер студентського руху

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Протести у Венесуелі

Нападнику вдалося втекти на мотоциклі

У Венесуелі убитий лідер студентського руху політехнічного університету штату Ансоатегі Хуан Лопес.

Про це з посиланням на Globovision повідомляє «Укрінформ».

За даними видання, голова студентської організації брав участь у зборах, під час якого до нього підійшов невідомий і зробив кілька пострілів. В результаті інциденту постраждали ще три людини. Нападнику вдалося втекти на мотоциклі. Мотиви злочинця поки не встановлені. Генеральна прокуратура повідомила, що почала розслідування інциденту.

У Венесуелі в четвер проходили студентські акції протесту проти дій місцевого уряду на чолі з президентом Ніколасом Мадуро. В ході розгону демонстрацій постраждала 161 людина.

Нагадаємо, що зослухавши заклик опозиції, тисячі жителів Венесуели знову вийшли на вулиці Каракаса 3 травня, щоб не дозволити президенту Ніколасу Мадуро внести зміни до конституції країни. Представники опозиції повідомили про більш ніж 200 поранених.

Напередодні у Венесуелі активісти опозиції звели барикади на вулицях, вимагаючи нових виборів.

Варто зазначити, що більшість у нинішній Національній асамблеї Венесуели належить опозиції, яка закликає президента Мадуро піти у відставку і вимагає президентських виборів, звинувачуючи президента і його політику в тому, що в країні відчувається нестача продовольства, що вже призвело до заворушень.

Мадуро відкинув вимоги опозиції і підписав указ про створення конституційної асамблеї, в яку увійдуть 500 осіб. Якщо йому вдасться переписати конституцію, то він зможе обійти конгрес країни, який контролюється опозиційними партіями.

Демонстрації в країні тривають вже близько місяця. В сутичках загинули понад 30 осіб.