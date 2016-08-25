Службу безпеки України закликають захистити В'ятровича

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Володимир В'ятрович

СБУ має запобігти провокаціям проти керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, вважає Максим Бурбак

Напад на керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича – це один з інструментів диверсійної війни Кремля. Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час виступу на погоджувальній раді.

«СБУ має запобігти провокаціям проти керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Це не хуліганство, а один з інструментів диверсійної війни Кремля проти нашої історії», – наголосив керівник фракції.

«Москва будь-що заважатиме становленню української національної ідентичності, бо це найгрізніша захисна зброя проти російської агресії», – зауважив Бурбак.

Керівник фракції також озвучив позицію «Народного фронту» про збільшення квоти української мови на телебаченні, наголосивши, що відповідний законопроект за авторства представників фракції зареєстровано у парламенті.

Нагадаємо, на початку березня директору Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу під дверима наукової установи залишили похоронний вінок.

А в ніч на 1 березня невідомі підпалили двері Інституту національної пам'яті.