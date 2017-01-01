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    Пряма трансляція виступу Макрона після президентських виборів у Франції

    • Вчора, 23:47
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    Еммануель Макрон
    Еммануель Макрон

    Виступ Еммануеля Макрона біля Лувру

    Пряма трансляція виступу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона після оголошення попередніх результатів президентських виборів.

    За даними опитування на виході з дільниць, яке проводилось Ipsos, Еммануель Макрон отримав 65% голосів виборців, Ле Пен пророкують майже 35% підтримки.

    Представниця «Національного фронту» вже визнала поразку на виборах.

    Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

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