Макрон та Ле Пен прокоментували попередні результати виборів у Франції

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Еммануель Макрон і Марін Ле Пен

«Відкривається нова сторінка історії», - заявив Еманнуель Макрон

Лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон, який за попередніми даними отримав перемогу в другому турі президентських виборів у Франції, заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Про це політик заявив агентству France-Presse.

«Сьогодні ввечері відкривається нова сторінка в нашій довгій історії. Я хочу, щоб це була сторінка новознайдених надій і впевненості», - сказав він.

Прихильники Макрона вже почали святкувати його перемогу. В якості місця проведення переможного мітингу команда лідера руху «Вперед» вибрала еспланаду Лувра - площу, з усіх боків оточену однойменним королівським палацом, який є одним з найбільших музеїв світу.

У центрі площі знаходиться знаменита скляна піраміда, що служить центральним входом до музею. Перед нею встановлена сцена, біля якої зібралися кілька тисяч осіб, які очікують виступу Макрона.

Оголошення результатів голосування прихильники Макрона зустріли захопленими вигуками і оплесками. Французи розмахують прапорцями з символікою Франції і Євросоюзу.

«Макрон - президент!», - скандують присутні.

A huge victory party is kicking off at the Louvre right now - they deserve it #MacronPresident pic.twitter.com/8g2FUBRMez — Giles Goodall (@GoodallGiles) 7 мая 2017 г.

Представниця ультраправих Марін Ле Пен вже визнала свою поразку в другому турі президентських виборів. Про це вона заявила після оголошення результатів екзит-полів за підсумками голосування, передає Politico.

Звертаючись до своїх прихильників Ле Пен визнала свою поразку, але повідомила, що її партія «Національний фронт» буде трансформуватися, щоб стати головною опозицією президенту Макрону.

«Я закликаю всіх патріотів долучитися до нас. Франція потребуватиме вас більше, ніж будь-коли протягом найближчих декількох місяців», - сказала Ле Пен.

Нагадаємо, за даними опитування на виході з дільниць, яке проводилось Ipsos, Еммануель Макрон отримав 65 % голосів виборців, Леп Пен пророкують майже 35% підтримки.

Зазначимо, сьогодні у Франції відбувся другий тур виборів президента Франції. Змагались проєвропейський ліберал Еммануель Макрон і крайня права противниця Євросоюзу Марін Ле Пен. Дільниці для голосування відкрились сьогодні о 8 ранку за місцевим часом.

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.