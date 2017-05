Макрон та Ле Пен прокоментували попередні результати виборів у Франції

«Відкривається нова сторінка історії», - заявив Еманнуель Макрон

Лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон, який за попередніми даними отримав перемогу в другому турі президентських виборів у Франції, заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Про це політик заявив агентству France-Presse.

«Сьогодні ввечері відкривається нова сторінка в нашій довгій історії. Я хочу, щоб це була сторінка новознайдених надій і впевненості», - сказав він.

Прихильники Макрона вже почали святкувати його перемогу. В якості місця проведення переможного мітингу команда лідера руху «Вперед» вибрала еспланаду Лувра - площу, з усіх боків оточену однойменним королівським палацом, який є одним з найбільших музеїв світу.

У центрі площі знаходиться знаменита скляна піраміда, що служить центральним входом до музею. Перед нею встановлена сцена, біля якої зібралися кілька тисяч осіб, які очікують виступу Макрона.

Оголошення результатів голосування прихильники Макрона зустріли захопленими вигуками і оплесками. Французи розмахують прапорцями з символікою Франції і Євросоюзу.

«Макрон - президент!», - скандують присутні.

A huge victory party is kicking off at the Louvre right now - they deserve it #MacronPresident pic.twitter.com/8g2FUBRMez