Путін боїться Навального, - німецькі ЗМІ

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У випадку з Навальним Кремль демонструє невпевненість

«Наскільки непередбачуваною є зовнішня політика Кремля, настільки прогнозованою стає його реакція на те, що відбувається всередині країни. Борець з корупцією Олексій Навальний і його колега Петро Офіцерів були засуджені до (умовного) терміну у справі про розкрадання коштів компанії «Кировлес», - пише німецьке видання Tageszeitung.

Цей вирок став уже другим у цій справі: перший був винесений у 2013 році, а потім відкинутий Європейським судом з прав людини як необґрунтований і несправедливий.

«У випадку з Навальним Кремль демонструє невпевненість, - йдеться у статті. - Путіна не заспокоює навіть рейтинг його популярності - згідно з опитуваннями, президента підтримує 80% населення. За допомогою виправдувального вироку влада могла б продемонструвати, що в змозі вистояти перед викликом конкурента в особі Навального , але обвинувальний вирок свідчить про зворотне: можновладці бояться, можливо, навіть дуже бояться. і, незважаючи на всі пастки і трюки, не можуть дозволити собі допустити незалежного кандидата до президентських виборів 2018 року».

Схоже, в рейтинг популярності чинної влади ніхто не вірить - навіть при тому, що він швидше за все не вигаданий. «Високі рейтинги - поганий захист в кризові часи. Безстрашний опозиціонер Навальний вселяє Кремлю страх і повагу одночасно. Шеф Кремля не забув, як Навальному вдалося мобілізувати людей на акції протесту в кінці 2011 року», - зауважує видання.