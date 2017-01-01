Путін і Трамп сьогодні проведуть телефонну розмову
- Сьогодні, 06:42
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Лідери США та Росії обговорять ситуацію в Сирії
Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін сьогодні, 2 травня, проведуть телефонну розмову.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.
З посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації Трампа, ЗМІ додає, що лідери країн обговорять ситуацію в Сирії.
Розмова відбудеться в 19:30 за київським часом.
Нагадаємо, в держструктурах США і РФ зараз йдуть переговори про організацію зустрічі Дональда Трмпа і Володимира Путіна в кінці травня в одній з європейських країн.
Вірогідною темою перших переговорів при зустрічі президентів США та РФ може стати безпека в кіберпросторі.
«Главком» також повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 2 травня, в Сочі зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.