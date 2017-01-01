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    Путін і Трамп сьогодні проведуть телефонну розмову

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    Володимир Путін і Дональд Трамп
    Володимир Путін і Дональд Трамп

    Лідери США та Росії обговорять ситуацію в Сирії

    Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін сьогодні, 2 травня, проведуть телефонну розмову.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

    З посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації Трампа, ЗМІ додає, що лідери країн обговорять ситуацію в Сирії.

    Розмова відбудеться в 19:30 за київським часом.

    Нагадаємо, в держструктурах США і РФ зараз йдуть переговори про організацію зустрічі Дональда Трмпа і Володимира Путіна в кінці травня в одній з європейських країн.

    Вірогідною темою перших переговорів при зустрічі президентів США та РФ може стати безпека в кіберпросторі.

    «Главком» також повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 2 травня, в Сочі зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

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