Путін і Трамп сьогодні проведуть телефонну розмову

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Володимир Путін і Дональд Трамп

Лідери США та Росії обговорять ситуацію в Сирії

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін сьогодні, 2 травня, проведуть телефонну розмову.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

З посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації Трампа, ЗМІ додає, що лідери країн обговорять ситуацію в Сирії.

Розмова відбудеться в 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, в держструктурах США і РФ зараз йдуть переговори про організацію зустрічі Дональда Трмпа і Володимира Путіна в кінці травня в одній з європейських країн.

Вірогідною темою перших переговорів при зустрічі президентів США та РФ може стати безпека в кіберпросторі.

«Главком» також повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 2 травня, в Сочі зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.