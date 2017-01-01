Путін після України і Сирії висловив готовність «врятувати» ще й Малі

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Володимир Путін

Президент Росії підтвердив готовність до підтримки зусиль керівництва Малі з боротьби з екстремістськими угрупованнями

Росія готова підтримати Малі в боротьбі з екстремістськими угрупованнями. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, коли висловлював співчуття президенту Малі Ібрагіму Бубакара в зв'язку з трагічними наслідками нападу терористів на військовий табір в Гао.

«Президент Росії підтвердив готовність російської сторони до підтримки зусиль керівництва Малі з боротьби з екстремістськими угрупованнями і до подальшого нарощування співпраці в сфері анти терору», - повідомили в прес-службі Кремля.

Як повідомлялось, ізраїльський супутник зафіксував в Сирії російські балістичні ракети «Іскандер». У Міноборони РФ раніше заявили, що забирають із Сирії військову техніку, зокрема виводять авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов».