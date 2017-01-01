Путін проводить переговори з прем’єром Японії щодо суперечливих території

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Володимир Путін і Сіндзо Абе

СРСР захопив острови на півночі Японії в останні дні Другої світової війни

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе розпочав у Москві переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Перед переговорами Абе повідомив, що хоче обговорити стару суперечку щодо групи островів на півночі Японії, які Токіо називає Північною Територією, а Москва – Південними Курилами.

У кінці минулого року Володимир Путін відвідав Токіо з візитом, але він не приніс значних результатів щодо вирішення цієї суперечки.

Японська сторона, як повідомлялося, передала свої пропозиції про спільну господарську діяльність на спірній території Південних Курил.

Росія каже, що чотири острови Південних Курил – Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї – є її невід’ємною частиною, Японія заявляє, що це її окуповані Північні території.

СРСР захопив острови на півночі Японії в останні дні Другої світової війни, Токіо досі щодо них висуває претензії.