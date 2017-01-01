Путін збирається розповісти Макрону про «внутрішньоукраїнську кризу»

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Еммануель Макрон і Володимир Путін

Україна стане однією з тем розмови Путіна з Макроном у Франції

Перспективи «нормандського формату» і Україна, ядерна проблематика КНДР, ситуація в Сирії та Лівії будуть пріоритетними темами міжнародної частини переговорів президента РФ Володимира Путіна і президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков напередодні візиту Путіна до Франції.

«У перші дні вступу на посаду Еммануель Макрон провів і проводить активні контакти, перш за все, з західними партнерами. Тут і візит до Німеччини, і саміти НАТО, і «сімки». Тобто західних лідерів він вже побачив, тепер познайомиться з нашим президентом. У цьому контексті зустріч дуже важлива як для російської сторони, так і для французької», - сказав він.

Тема України займе важливе місце на майбутніх в Версалі переговорах, Москва розраховує отримати підтримку роботи в «нормандській четвірці», зазначив Ушаков.

«Україна (на переговорах. – Ред.) буде займати велике місце з точки зору перспектив функціонування «нормандського формату», - додав він.

Ушаков нагадав, що в останній телефонній розмові ще колишнього складу «нормандської четвірки» - за участю попереднього президента Франції Франсуа Олланда - була досягнута домовленість про те, що цей формат продовжить роботу, і новий президент активно підключиться до неї.

За його словами, ця тематика обговорювалася 15 травня в ході візиту Макрона в Берлін. «Еммануель Макрон знає точку зору пані Меркель (канцлер ФРН Ангела Меркель. – Ред.), зараз він дізнається наші оцінки стану справ з розвитку важкої внутрішньоукраїнської кризи», - зазначив Ушаков.

Він додав: «Головне, що ми очікуємо, що президенти підтвердять необхідність найщільнішої роботи в «нормандському форматі» і безальтернативність Мінських домовленостей. Це буде цікава дискусія, і ми до цього готуємося», - сказав представник Кремля.

Як повідомлялося, в неділю, 28 травня, у Парижі на площі Трокадеро відбулася демонстрація, направлена проти політики Путіна.

29 травня у Парижі президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться із російським лідером Путіним. У переддень їх зустрічі сім’ї українських політв’язнів, яких утримує Москва, звернулися з проханням до Макрона, щоб той вимагав від Путіна звільнення останніх.

Джерело: Інтерфакс-Україна