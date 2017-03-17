Путін зібрав Радбез через українські санкції проти російських банків

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За підсумками наради Росія не прийняла жодного рішення

Президент Росії Володимир Путін обговорив з Радою безпеки РФ санкції України проти російських державних банків.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК.

За його словами, також обговорювалося і припинення вантажного сполучення України з окупованим Донбасом. Учасники наради заявили, що припинення вантажного сполучення нібито суперечить Мінським угодам.

Пєсков сказав, що за підсумками наради Росія не прийняла жодного рішення за питаннями, що були обговорені.

Зазначимо, що на нараді не був присутній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Пєсков не зміг пояснити причину відсутності Медведєва.

Нагадаємо, Сбербанк ввів нові обмеження для українців.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».