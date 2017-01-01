Путін зробив заяву щодо «націоналізованих» підприємств на Донбасі

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Президент РФ Володимир Путін

Україна має отримати доступ до власного кордону на Донбасі – Меркель

Президент Росії стверджує, що ніхто не відбирав у України її підприємства.

«Ніхто і нічого ні в кого не відбирав, там (на українських підприємствах. – Ред.) тимчасово введено зовнішнє управління», – сказав Путін під час своєї зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Він також заявив, що ці підприємства «було позбавлено можливості отримувати прибуток від своєї господарської діяльності, так як Київ припинив фінансові відносини з цією територією».

Взагалі, за твердженням Путіна, «ніхто не відділяв Донбас від України. Це робить за допомогою блокади сама українська влада».

У свою чергу Меркель заявила Путіну, що Україна має отримати доступ до свого кордону на Донбасі, передає РІА «Новости».

«Я не вважаю за доцільне укласти нову угоду... Звичайно, це все пов'язано з мінським політичним процесом, який спрямований на майбутнє врегулювання... Ми, звичайно, хочемо забезпечити, щоб Україна отримала доступ до свого державного кордону», – сказала Меркель.