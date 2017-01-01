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    Путін звільнив свого представника в Європейському суді з прав людини

    • Сьогодні, 16:15
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    <p>Георгій Матюшкін</p> <p>Фото: Коммерсантъ</p>

    Георгій Матюшкін

    Фото: Коммерсантъ

    Про причини звільнення Матюшкіна у Кремлі не повідомили

    Президент Росії Володимир Путін звільнив представника країни в Європейському суді з прав людини Георгія Матюшкіна .

    Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на офіційному порталі правової інформації.

    «Звільнити з займаної посади Матюшкіна Георгія Олеговича, уповноваженого Російської Федерації при Європейському суді з прав людини - заступника міністра юстиції», - йдеться в документі.

    Разом із Мвтюшкіним Путін звільнив ще кілька високопосадовців, які працювали на внутрішніх посадах.

    im-12

    Нагадаємо, адвокати Насірова готують позов до Європейського суду з прав людини через «незаконне затримання».

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