Путін звільнив свого представника в Європейському суді з прав людини

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Георгій Матюшкін Фото: Коммерсантъ

Про причини звільнення Матюшкіна у Кремлі не повідомили

Президент Росії Володимир Путін звільнив представника країни в Європейському суді з прав людини Георгія Матюшкіна .

Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на офіційному порталі правової інформації.

«Звільнити з займаної посади Матюшкіна Георгія Олеговича, уповноваженого Російської Федерації при Європейському суді з прав людини - заступника міністра юстиції», - йдеться в документі.

Разом із Мвтюшкіним Путін звільнив ще кілька високопосадовців, які працювали на внутрішніх посадах.

Нагадаємо, адвокати Насірова готують позов до Європейського суду з прав людини через «незаконне затримання».

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