Путін звільнив свого представника в Європейському суді з прав людини
- Сьогодні, 16:15
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Георгій Матюшкін
Фото: Коммерсантъ
Про причини звільнення Матюшкіна у Кремлі не повідомили
Президент Росії Володимир Путін звільнив представника країни в Європейському суді з прав людини Георгія Матюшкіна .
Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на офіційному порталі правової інформації.
«Звільнити з займаної посади Матюшкіна Георгія Олеговича, уповноваженого Російської Федерації при Європейському суді з прав людини - заступника міністра юстиції», - йдеться в документі.
Разом із Мвтюшкіним Путін звільнив ще кілька високопосадовців, які працювали на внутрішніх посадах.
Нагадаємо, адвокати Насірова готують позов до Європейського суду з прав людини через «незаконне затримання».
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