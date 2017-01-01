Путіну добре, коли решті світу погано - Картер

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Глава Пентагону Ештон Картер

Глава Пентагону вважає, що стратегія РФ: постійно зривати плани США

Глава Пентагону Ештон Картер заявив, що Росія обрала стратегію, спрямовану на постійний «неприкритий зрив планів США».

Про це міністр оборони США сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Картер наголосив, що російське керівництво не цікавлять результати на місцях. У Кремлі вважають «успіхом» створення «дискомфорту для всього світу». Саме це є головною перешкодою для переговорів.

Крім того, глава Пентагону, який незабаром іде в відставку, заявив, що Росія не робить нічого, аби допомогти здолати ІДІЛ у Сирії.