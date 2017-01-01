США привезли до Європи 2,5 тисячі танків і техніки – для захисту від Росії

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Танк США

Незабаром прибудуть 3,5 американських солдатів

У німецьке місто Бремерхафен прибуло транспортне судно Resolve із першою партією американських танків, вантажних автомобілів та іншої військової техніки, які доставили в рамках зміцнення кордонів Східної Європи на тлі агресивних дій Росії.

Про це повідомляє ЕРА.

Як зазначається, всього до США прибуло 2,5 тис. одиниць техніки. Це найбільший трансфер озброєнь з США в Європу з моменту розвалу Радянського Союзу.

Крім того, наголошується, що близько 3,5 тис. військовослужбовців з 4-ї піхотної дивізії в Форт Карсон, штат Колорадо, приєднаються до обладнання, яке включає в себе 87 танків і 144 бойових машин Бредлі, протягом наступних двох тижнів.

Також планується перекинути в Європу авіаційну бригаду - близько 10 вертольотів Chinook, 50 вертольотів Black Hawk і 1,8 тис. осіб з Форт-Драм, Нью-Йорк. Крім того, батальйон з 24-я вертольота Apache і 400 військовослужбовців з Форт Блісс, штат Техас. Штаб-квартира буде знаходиться в Німеччині з розміщенням авіатехніки в Латвії, Румунії та Польщі.