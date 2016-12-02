П’яний мотоцикліст врізався на Закарпатті у бетонну стіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце ДТП

Мотоцикліста доставили з травмами до районної лікарні

На Закарпатті 49-річний мотоцикліст, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, врізався у бетонну огорожу. В результаті ДТП чоловіка з травмами було шпиталізовано до Рахівської районної лікарні, інформує Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

«3 червня, близько опівночі до поліції надійшло повідомлення від медиків Рахівської районної лікарні про те, що карета швидкої допомоги забрала з місця ДТП 49-річного чоловіка з травмами. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що потерпілий їхав на незареєстрованому транспортному засобі, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння», - йдеться у повідомленні.

Поліція Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у Києві чоловік 1960 року народження намагався перебігти вулицю і потрапив під колеса таксі.