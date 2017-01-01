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    П'яний винуватець ДТП погрожував київським поліцейським

    • Сьогодні, 04:57
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    П'яний водій Mercedes стверджував, що він не керував автомобілем

    14 лютого відбулася п'яна дорожньо-транспортна пригода в Києві.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Аварія трапилася на проспекті Ватутіна. Водій Mercedes на держ. номерах AH4356MH не дотримувався дистанції на дорозі. В результаті, іномарка зіткнулася з «Волгою» і вилетіла на узбіччя.

    Коли прибули патрульні на місце події, п'яний водій «німця» стверджував, що він не керував автомобілем. Він агресивно розмовляв, погрожував правоохоронцям і намагався втекти. Однак, на чоловіка наділи наручники і відправили його до відділення. В результаті ДТП ніхто не постраждав.


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