Рабінович пояснив, для чого влада «знищує дрібний та середній бізнес»

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Вадим Рабінович

Владі потрібно слухняне, збідніле стадо, яке буде просто кивати головою - Рабінович

В українському малому і середньому бізнесі масово закриваються підприємства, а підприємці емігрують за кордон, вважаючи, що там вести бізнес простіше і безпечніше. Таку думку висловив народний депутат Вадим Рабінович в ефірі «112 Україна». Вадим Рабинович переконаний, що головна причини закриття приватних підприємств - це високе податкове навантаження і конкуренція.

«Вони ж не можуть не розуміти, що це сфера, яка найбільше наповнює бюджет. Навіть великий капітал не дає стільки грошей», - каже Вадим Рабінович.

Політик вважає: підприємців спеціально женуть з країни з метою залишити тільки тих, кого простіше контролювати. «Ось мені здається, що середній і малий бізнес - це сильні, самодостатні люди. І ось їх починають випирати за кордон. Владі потрібно слухняне, збідніле стадо, яке буде просто кивати головою і радіти тому, що у них забирають ліки або роздають хліб у свята. Ось і вся проблема. Робіть висновки », - вважає парламентарій.