Держбюджет-2016 за доходами недовиконано на 11 млрд грн

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Бюджет отримав доходів на 1,7% менше бюджетного розпису

Державний бюджет України у січні–грудні 2016 року отримав 616,219 млрд грн доходів, що на 1,7% менше бюджетного розпису на рівні 627,153 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

При цьому порівняно з 2015 роком доходи держбюджету в 2016 році зросли на 15,2%.

Також повідомляється, що місцеві бюджети у січні–грудні отримали 155,881 млрд грн, що на 17,2% більше бюджетного розпису на цей період.

Як повідомлялося, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня–листопада поточного року становив 9,988 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 19,970 млрд грн.

Джерело: УНІАН