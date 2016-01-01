Рада підтримала внесення змін до Бюджетного кодексу

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Законопроект є одним із базових для прийняття держбюджету-2017

Верховна Рада України у другому читанні і в цілому з поправками підтримала законопроект № 5131 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів)». Відповідну ініціативу підтримали 244 народних депутати.

Цей законопроект уряд вніс у парламент «з метою врегулювання питань, пов'язаних з підготовкою проекту державного бюджету України на 2017 рік», зазначено в пояснювальній записці до цього документа.

Зокрема, проектом закону пропонується:

- передбачити можливість створення державного фонду регіонального розвитку як в загальному, так і в спеціальному фонді держбюджету;

- регламентувати передачу фінансового забезпечення видаткових повноважень місцевих бюджетів на утримання шкіл, оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності (з обласних бюджетів, бюджетів міст – обласних центрів та бюджету р. Києва) (при цьому витрати на зарплату педагогічним працівникам ПТУ державної та комунальної власності в частині забезпечення витрат на отримання повної загальної середньої освіти буде здійснюватися за рахунок освітньої субвенції), санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я;

- встановити, що до видатків місцевих бюджетів належать видатки на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг і виплату компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

- продовжити на 2017 рік дію норми про надання права здійснювати утримання дошкільних навчальних закладів і установ культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.

У Мінфіні очікують, що прийняття даного закону унормує видатки державного і місцевих бюджетів та забезпечить стабільність функціонування бюджетної системи України в цілому.

Відзначимо, в ході голосування за законопроект, депутати розглянули близько двох сотень поправок до нього, однак жодна з поставлених на голосування поправок не була підтримана.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, говорячи про законопроект №5131, сказав: «Відповідально заявляю, як співавтор фінансової децентралізації в країні. Місцеві бюджети будуть абсолютно повністю наповнені, вони дадуть можливість розвиватися територіальним громадам, і я це заявляю відповідально, як співавтор і як прем'єр-міністр країни. Прошу всіх депутатів підтримувати, що напрацьовано в комітеті, я за це несу персональну відповідальність».

Як повідомлялося, законопроект №5368 разом із законопроектами №5131 про правки до Бюджетного кодексу (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів) і №5132 про правки до Податкового кодексу (щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році) є базовими для прийняття держбюджету-2017 і раніше були прийняті в першому читанні.

Джерело: 112 Україна