Раді пропонують призначити вибори на 26 березня
- Вчора, 12:26
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Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендовано призначити позачергові вибори місцевих голів
Парламентський Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує Верховній Раді призначити позачергові вибори окремих сільських, селищних, міських голів на неділю 26 березня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба комітету.
Зокрема, буде рекомендовано призначити позачергові вибори таких голів:
Снігурівського міського голови Снігурівського району Миколаївської області, Городищенського сільського голови Піщанського району Вінницької області, Степанківського сільського голови Мурованокуриловецького району Вінницької області, Маньковецького сільського голови Барського району Вінницької області, Куманівського сільського голови Козятинського району Вінницької області, Холоневичівськогосільського голови Ківерцівського району Волинської області, Цегівського сільського голови Горохівського району Волинської області, Андріївського сільського голови Великоновосілківського району Донецької області, Заболотського сільського голови Радомишльського району Житомирської області, Меленецького сільського голови Любарського району Житомирської області, Осійського сільського голови Іршавського району Закарпатської області, Великокопанського сільського голови Виноградівського району Закарпатської області, Березівського сільського голови Хустського району Закарпатської області, Великоберезького сільського голови Берегівського району Закарпатської області, Добровлянського сільського голови Тисменицького району Івано-Франківської області, Гореницького сільського голови Києво-Святошинського району Київської області, Брилівського сільського голови Ставищенського району Київської області, Шевченківського сільського голови Васильківського району Київської області, Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області, Лебединського сільського голови Голованівського району Кіровоградської області, Грузького сільського голови Голованівського району Кіровоградської області, Обознівського сільського голови Кіровоградського району Кіровоградської області, Новоандріївського сільського голови Новгородківського району Кіровоградської області, Великобуялицького сільського голови Іванівського району Одеської області, Заводівського сільського голови Березівського району Одеської області, Євгенівського сільського голови Тарутинського району Одеської області, Миколаївського селищного голови Миколаївського району Одеської області, Борисівського сільського голови Татарбунарського району Одеської області, Озерецького сільського голови Володимирецького району Рівненської області, Хижківського сільського голови Конотопського району Сумської області, Усоцького сільського голови Ямпільського району Сумської області, Доброводівського сільського голови Збаразького району Тернопільської області, Заміського сільського голови Валківського району Харківської області, Самійлівського сільського голови Верхньорогачицького району Херсонської області, Поповецького сільського голови Волочиського району Хмельницької області, Будо-Орловецького сільського голови Городищенського району Черкаської області, Безбородьківського сільського голови Драбівського району Черкаської області, Глибочківського сільського голови Тальнівського району Черкаської області, Кам'янського сільського голови Строжинецького району Чернівецької області, Кам'янського сільського голови Глибоцького району Чернівецької області, Гвіздовецькогосільського голови Сокирянського району Чернівецької області, Дніпровського сільського голови Чернігівського району Чернігівської області, Лісконогівського сільського голови Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Розгляд даного питання відбувся на засіданні Комітету 21 грудня. Відповідні проекти постанов буде зареєстровано у Верховній Раді України.