Прем'єр Британії: Трамп запевнив у 100-відсотковій підтримці НАТО

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Дональд Трамп і Тереза Мей

Лідери США та Великою Британії вважають НАТО бастіоном європейської оборони

Під час зустріч з президентом США Дональдом Трампом прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей згадала НАТО, який Трамп не так давно назвав «застарілим». За словами британської прем'єрки, обидва лідери «об'єднані у визнанні НАТО як бастіону» європейської оборони, передає Deutsche Welle.

Вона наголосила, що президент США запевнив у своїй «100-відсотковій» підтримці Альянсу.

Серед інших важливих тем прес-конференції була боротьба з терористичною організацією «Ісламська держава». Мей наголосила на необхідності боротися з ісламістами не лише на полі бою, але і в Інтернеті.

«Ми не переможемо («Ісламську державу» - Ред.), поки не переможемо ідею, яка стоїть за ними», - зауважила Мей.

В ході прес-конференції Мей і Трамп наголошували міцні та дружні відносини між їхніми країнами. Трамп нагадав, що його матір походить із Шотландії. Мей повідомила, що королева Єлизавета запросила Трампа з його дружиною Меланією відвідати Великобританію.

Нагадаємо, що під час свого візиту у Вашингтон Тереза Мей також заявляла, що Велика Британія відстоюватиме важливість продовження санкцій проти Росії всередині ЄС, поки РФ не виконає свої зобов’язання по мінським угодам.