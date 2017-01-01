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    Прем'єр Британії: Трамп запевнив у 100-відсотковій підтримці НАТО

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    Дональд Трамп і Тереза Мей
    Дональд Трамп і Тереза Мей

    Лідери США та Великою Британії вважають НАТО бастіоном європейської оборони

    Під час зустріч з президентом США Дональдом Трампом прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей згадала НАТО, який Трамп не так давно назвав «застарілим». За словами британської прем'єрки, обидва лідери «об'єднані у визнанні НАТО як бастіону» європейської оборони, передає Deutsche Welle.

    Вона наголосила, що президент США запевнив у своїй «100-відсотковій» підтримці Альянсу.

    Серед інших важливих тем прес-конференції була боротьба з терористичною організацією «Ісламська держава». Мей наголосила на необхідності боротися з ісламістами не лише на полі бою, але і в Інтернеті.

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    «Ми не переможемо («Ісламську державу» - Ред.), поки не переможемо ідею, яка стоїть за ними», - зауважила Мей.

    В ході прес-конференції Мей і Трамп наголошували міцні та дружні відносини між їхніми країнами. Трамп нагадав, що його матір походить із Шотландії. Мей повідомила, що королева Єлизавета запросила Трампа з його дружиною Меланією відвідати Великобританію.

    Нагадаємо, що під час свого візиту у Вашингтон Тереза Мей також заявляла, що Велика Британія відстоюватиме важливість продовження санкцій проти Росії всередині ЄС, поки РФ не виконає свої зобов’язання по мінським угодам. 

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    США Великобританія Дональд Трамп Тереза Мей
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