Редакція «Історичної правди» повідомила про блокування сайту у окупованому Криму

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За інформацією видання, жодних попереджень про заборону сайту на території окупованого півострова, не було

Редакція українського видання «Історична правда» повідомляє про блокування сайту в окупованому Криму. Про це йде мова у заяві редакції, опублікованій на сайті видання.

«Введення обмежень доступу до «Історичної правди» відбулося навіть не через рішення Роскомнадзора. Схоже, що це сталося через негласну заборону і кримські провайдери імітують помилку недоступності сайту. Редакція «Історичної правди» не отримувала від окупаційної влади ніяких повідомлень, попереджень або вимог», - йдеться на сайті видання.

За словами редакції «Історичної правди», такі дії варто розцінювати як обмеженням свободи слова і права вільного доступу до інформації.

«Ми публічно звертаємося до національних і міжнародних правозахисних організацій із проханням вплинути на урядові установи Росії для зняття всіх заборон і обмежень для доступу до нашого сайту в окупованому Росією Криму», - заявили в виданні.

На сайті підконтрольного Кремлю міністерства внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму немає відомостей про блокування сайту «Історична правда» на території півострова.

«Така тиха заборона сайту є лише черговим доказом того, що цензура в Криму набирає обертів і будь-яка позиція, що не збігається з позицією офіційної пропаганди потрапляє під заборону», - зазначається у заяві.

Нагадаємо, Нацрада заборонила телеканал «Дождь» у кабельних мережах.